وزارة التجارة تشهّر بمؤسسة تجارية في خميس مشيط وتكشف السبب

أعلنت وزارة التجارة عن شهرها لمؤسسة أميرة حامد الثمالي التجارية في محافظة خميس مشيط، بعد صدور حكم قضائي يدين المنشأة ومالكتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

ووفقًا للحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بعسير، تم اتهام المنشأة ومالكتها بحيازة منتجات بلاستيكية مغشوشة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وتم ضبط منتجات لا تحمل شعار البلاستيك القابل للتحلل والتي تم عرضها للبيع.

وبناءً على الحكم القضائي، فقد تم فرض غرامة مالية على المنشأة، وتم أيضًا إغلاقها لمدة ثلاثة أيام. تم أيضًا مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وتكبيد المخالفة تكاليف نشر الحكم.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التجارة لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين. تحذر الوزارة من التعامل مع المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، وتشجع المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات يشتبهون فيها.