شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة عمل القهوة بالبندق تتفوق علي ستاربكس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كم يعطي مركز الملك سلمان للاغاثة للمحتاجين في السعودية وما هي طريقة التسجيل والأوراق المطلوبة تأتي القهوة بمجموعة متنوعة من النكهات والمكونات التي تضفي عليها طابعًا فريدًا ومميزًا. في هذه الفقرة، سنستمتع برحلة مميزة في عالم القهوة، حيث تقدم الشيف هبة أبو الخير وصفة سهلة وممتعة لتحضير “قهوة بالبندق”. يعتبر البندق إضافة رائعة تمنح القهوة نكهة فريدة ولذيذة. دعونا نستمتع سويًا بتحضير هذا المشروب الرائع واكتشاف كيف يمكن لتوليف المكونات بسهولة أن يحول تناول القهوة إلى تجربة استثنائية. طريقة عمل القهوة بالبندق المكونات: 2 ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان (مذوبة في 100 مل ماء دافئ)

200 ملليلتر من الحليب (بارد)

50 ملليلتر من نكهة البندق (مركزة)

مكعبات الثلج حسب الرغبة طريقة التحضير: احضري كوب التقديم وضعي فيه نكهة البندق ومكعبات الثلج.

أضيفي الحليب البارد إلى الكوب.

ثم أضيفي القهوة الساخنة التي تم تحضيرها مسبقًا بمزج ملعقتين كبيرتين من قهوة سريعة الذوبان مع 100 مل ماء دافئ.

قومي بخلط المكونات جيدًا في الكوب حتى تمتزج النكهات بشكل جيد.

قدمي القهوة بالبندق بالهناء والشفاء واستمتعي بمذاقها الرائع.

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