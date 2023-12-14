"هنية": أي ترتيبات حول مستقبل قطاع غزة دون حماس "وهم وسراب"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 ديسمبر 2023, 9:16 مساءً

قال إسماعيل هنية زعيم حركة حماس في خطاب متفلز، يوم الأربعاء، إن أي ترتيبات في قطاع غزة دون حماس هي "وهم وسراب". وتفصيلاً، أعلن هنية أن حركة حماس منفتحة على أي أفكار أو مبادرات لوقف الحرب، مشدداً على أن أي ترتيبات حول مستقبل غزة من دون حماس لن تنجح، وفقاً لسكاي نيوز عربية. ورحّب زعيم حركة حماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، ورأى أن ترتيب البيت الفلسطيني يتبعه مسار سياسي يضمن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.

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