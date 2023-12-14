انت الان تتابع فصائل عراقية مسلحة تستهدف قاعدة للقوات الأمريكية في التنف السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، الأربعاء، أنها استهدفت قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف السورية بالطائرات المسيرة، حيث تستمر الهجمات على القواعد الأمريكية في كل من سوريا والعراق رغم التحذيرات المستمرة.

وفي التفاصيل، ذكرت الفصائل المنتمية لما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها قصفت القاعدة الواقعة قرب الحدود مع العراق والأردن رداً على ما قالت إنها جرائم ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة، مضيفة أن الطائرات المسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

وكانت الفصائل نفسها قد أعلنت خلال اليومين الماضيين أنها هاجمت قواعد للقوات الأمريكية في كل من سوريا والعراق، وفقاً للعربية نت.

وأصدرت ذاتها عدة بيانات مؤخراً تعلن فيها استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، رداً على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتقول إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع تتم بدعم أمريكي مباشر.

يشار إلى أنه ومنذ منتصف أكتوبر الماضي، شهد العديد من القواعد العسكرية في العراق وسوريا، التي تضم قوات أمريكية، اعتداءات نفذتها مجموعات مسلحة مدعومة إيرانياً، بهدف الضغط على واشنطن الداعمة بقوة لتل أبيب.

واتهمت أمريكا كتائب حزب الله في العراق وحركة النجباء بالوقوف خلف معظم الهجمات ضد قواتها في كلا البلدين، مشددة على أنها تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات الجماعات المدعومة من إيران.

وتحت مسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، هددت الجماعات بضرب المزيد من القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة.