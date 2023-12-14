تراند اليوم : "من بينها الصداع الشديد "…بالفيديو: "الشهري " يكشف عن علامات الجلطة المبكرة وينصح بالذهاب للمستشفى فورا

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور " سعود الشهري " في مقطع فيديو عن علامات الجلطة المبكرة التي يجب بعد حدوثها الذهاب لتلقي العلاج فورا .

وقال الشهري : هناك علامات للجلطة المبكرة إذا صارت في غضون 3 إلى 4 ساعات يجب أن يحصل المريض على المعالجة الطبية حتى لا تحدث له إعاقة دائمة .

وأضاف: ومن هذه العلامات يصير تنمل في جزء من الجسم أو جزء من الوجه ، يصير لخبطة في الكلام أو في فهم الكلام ، أو لخبطة في النظر ، والأتزان والمشي .

واستكمل: ومن ضمن الأعراض الإصابة بصداع شديد جدا لم يحصل له من قبل ، هنا يجب طلب المساعدة الطبية فورا ، وكلما تم العلاج في وقت مبكر كانت النتائج أفضل .

واستطرد: بعض الناس يكون عندهم هذه الأعراض وينتظر المريض يمكن يفوق ، هنا ما في يمكن يجب علاج المريض فورا لا تتأخر .