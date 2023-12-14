شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اختتام مؤتمر التميز التشغيلي 2023 في نسخة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مؤتمر التميز التشغيلي 2023 أعماله مساء اليوم، بفندق في الرياض، وسط حضور تجاوز الـ 2000 زائر، ومشاركة أكثر من 100 متحدث وخبير و40 جهة حكومية وخاصة وشركات استشارية من داخل وخارج المملكة، والذي انعقد خلال يومي 12- 13 ديسمبر الجاري تحت عنوان "نحو تحقيق القيمة لأصحاب العلاقة".

وشهد المؤتمر توقيع 15 اتفاقية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية؛ هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات التأهيل والتدريب والاستشارات والأداء المؤسسي وعدد من المجالات التي تعزز التميز التشغيلي في الجهات ذات العلاقة.

مؤتمر التميز التشغيلي

تخلل المؤتمر إقامة أكثر من 20 جلسة نقاش شارك فيها متحدثون من الجهات المشاركة ناقشت 15 محورًا تضمنت أبرز المنهجيات والتجارب العالمية التي قادت إلى تحقيق التميز في الجهات والشركات على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب عقد أكثر من 25 ورشة عمل و20 قصة نجاح ناقشت الفرص الواعدة والطموحة والتقنيات المبتكرة وسلطت الضوء على التجارب التشغيلية الرائدة.

ورفع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبدالله بن إبراهيم آل العبدالكريم، في ختام أعمال المؤتمر شكره إلى القيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمامٍ دعمٍ كبير لكل ما يحقق تعزيز الأعمال والتطور والابتكار في مختلف القطاعات بالمملكة.

وأوضح أن المؤتمر تطرق إلى محاور إستراتيجية في قطاع التشغيل تواكب التطور السريع والمتنامي في المملكة والعالم، واستعرض المنهجيات التشغيلية التي تنسجم مع رحلة التحول العالمي، مشيرًا إلى أن تطبيقات التميز التشغيلي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الأعمال والارتقاء بها إلى مستويات تنافسية متقدمة.

وأشار إلى أن المؤتمر حقق أهدافه من خلال المشاركات العالية من الجهات الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد الحضور الكبير داخل مقر المؤتمر، فضلاً عن التفاعلات العالية التي حُظي بها على مختلف وسائل الإعلام.

وأكد الخبراء والمتحدثون المشاركون ضمن توصيات المؤتمر أهمية المؤتمر في سبيل تعزيز ثقافة التميز التشغيلي، وأوصوا بتمكين المنهجيات التشغيلية المبتكرة داخل الجهات ومتابعة عمليات التحسين المستمر لمواكبة التغييرات المستمرة، فضلاً عن تطوير إستراتيجيات مبتكرة تواكب التغييرات المستمرة في السوق والبيئة الأعمال.

كان المؤتمر شهد استعراض الهيئة الملكية لتطوير الرياض الجهود المتميزة التي قادت إلى فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الرياض 2030. الجدير بالذكر أن مؤتمر التميز التشغيلي سعى في هذه الدورة إلى تعزيز ثقافة التميز التشغيلي من خلال تبني مفاهيم مبتكرة وفق أعلى المعايير العالمية وسط تفاعل كبير من الحضور.