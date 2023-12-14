شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية يحتفي في الدرعية بالمشاركين في مؤتمر سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، بمنطقة الدرعية التاريخية اليوم، بالمشاركين في مؤتمر سوق العمل الدولي من لوزراء، ونخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين من 40 دولة.

وتجوّل بصحبة ضيوف المؤتمر في المنطقة للتعرف على ثقافة المملكة وما تمتاز به من ثراء وتنوع، حيث بدأت الجولة باستقبال الضيوف في حي طريف، ثم شاهدوا فعالية للعرضة السعودية، وزيارة إلى متحف الدرعية الذي يستعرض تاريخ وتراث المملكة العربية السعودية، وعرضًا للخيول العربية، وتناول العشاء في منطقة البجيري.

مؤتمر سوق العمل

وأعرب الضيوف عن إعجابهم الكبير بالدرعية التاريخية وما تمثله من تجربة استثنائية لكل من يريد استكشاف تاريخ وأصالة تراث المملكة.