340 جولة رقابية بالبدائع

نفّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البدائع 340 جولة رقابية ميدانية على المنشآت الصحية والأسواق التجارية، وذلك خلال نوفمبر لعام 2023، وذلك ضمن جهودها المستمرة للرقابة على الأسواق الغذائية بهدف حماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.

وأكَّدت الأمانة حرصها على متابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية للوصول لغذاء آمن وسليم، ضمن أهدافها على المحافظة على الغذاء.