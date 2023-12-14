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340 جولة رقابية بالبدائع

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نفّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البدائع 340 جولة رقابية ميدانية على المنشآت الصحية والأسواق التجارية، وذلك خلال نوفمبر لعام 2023، وذلك ضمن جهودها المستمرة للرقابة على الأسواق الغذائية بهدف حماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.

وأكَّدت الأمانة حرصها على متابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية للوصول لغذاء آمن وسليم، ضمن أهدافها على المحافظة على الغذاء.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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