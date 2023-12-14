340 جولة رقابية بالبدائع

وأكَّدت الأمانة حرصها على متابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية للوصول لغذاء آمن وسليم، ضمن أهدافها على المحافظة على الغذاء.
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