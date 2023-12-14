شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة الأمر بالمعروف: بعض الرقاة اعتدوا وتسببوا بنزاعات في الأسر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف، عبد الرحمن السند، إن الهيئة رصدت مخالفات شنيعة منها إحداث بدع ووقوع الشرك.

وأكد أن بعض الرقاة اعتدت بالاعتداء والصعق وأذية وهتك للأسرار، كما تسببوا بنزاعات في الأسر، من خلال إيهام الناس بأن الذي يتخيلوه في أذهانهم هو من قام بالسحر ضدهم، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن بعض الرقاة يرشون الرقية على البيت بـ 6000 آلاف ريال والشقة بـ 3000 ، مضيفا أن الفرد عليه اللجوء إلى الله والدعاء.