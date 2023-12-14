عاجل: هيئة الأمر بالمعروف تظهر في السعودية من جديد بمقطع فيديو قوي

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أوضح المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركي بن عبدالله الشليل، أن الرئاسة العامة تتابع بعناية ما يتم نشره وتداوله من قبل بعض الأفراد الذين يدعون أنهم يمارسون الرقية الشرعية.

هيئة الأمر بالمعروف تظهر في السعودية

وقام الشليل بالتأكيد على خطورة استغلال الرقية بما يتعارض مع المنهج الشرعي، وذلك من خلال ابتداع أفعال أو أقوال لا يوجد لها دليل شرعي، مثل إطلاق رقية جديدة والتسمية بها بأسماء لا يوجد عليها دليل، أو الجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وما إلى ذلك من ممارسات تخالف ما ورد في الكتاب والسنة.

وأضاف الشليل في بيان أصدرته الرئاسة العامة، أنه وفقًا لاختصاصات الهيئة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه هؤلاء الأفراد، مؤكدًا في هذا السياق على أهمية أن تكون الرقية الشرعية مستندة إلى كلام الله تعالى وما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح أن الأصل هو أن يقوم المسلم بالرقية لنفسه ولأهله، وأنها تعتبر من أنواع الدعاء، حيث يكون دعاء المريض لنفسه ولأهله أرجى في القبول.

وفي تنبيهه، حذر الشليل من الأفراد الذين يتاجرون بأمراض الناس ويستغلون الرقية لتحقيق مكاسب مالية، مشيرًا إلى ضرورة الحذر من الباعة الذين يتاجرون بالوهم ويستغلون آلام الأفراد.