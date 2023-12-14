تراند اليوم : بالفيديو.. "مختص" يكشف أسباب الطلاق بعد أول شهر من الزواج.. وسر خطورة السنة الأولى

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور شجاع القحطاني، مختص في الفلسفة والخدمة الاجتماعية، عن أسباب الانفصال المبكر والطلاق بعد أول شهر من الزواج.

السنة الأولى وقال خلال له مع قناة "الرسالة" : " أثبتت الدراسات أن السنة الأولى في الزواج هي أخطر سنوات الزواج، حيث تكثر فيها نسبة الطلاق". مشيرا إلى أنه إذا مرت السنة الأولى بسلام واستمر الزواج للسنة الثانية والثالثة غالبا يستمر الزواج.

الخطوبة وتابع:" في فترة الخطوبة تجد الشاب والفتاة كل منهما يرتدي قناع، ليكونا في أفضل حالة مثل المثالية واللطف والرومانسية والكمال، أما السنة الأولى في الزواج هي سنة استكشاف، وتظهر العيوب".

حياة واقعية وأضاف :" الزواج حياة واقعية فيها تفاعل وروتين يومي، وحقوق وواجبات، ومسؤوليات، وإلتزام، ونفسية، وعادات، وطباع، ويظهر من يتحمل ومن لا يتحمل".

وأكمل:" لذلك يقولون كل العقد النفسية لا تظهر إلا في العلاقات القوية العميقة التي تتضمن المشاعر والاحتياج والأخذ والعطاء، فهنا تظهر عقدة الخوف والسيطرة والغيرة والشك والأنانية، وكل العقد والمخاوف الموجودة في العقل الباطن".