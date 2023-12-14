شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فعاليات مهرجان "خيرات محايل عسير" الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان "خيرات محايل عسير" الذي يشرف على تنظيمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وذلك ضمن فعاليات السياحة الشتوية بمحافظة محايل عسير.

ودشّن محافظ محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، فعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة 4 أيام بالساحة المجاورة لنادي محايل الرياضي في "الحيلة".

خيرات محايل عسير

شهد الافتتاح لوحة استعراضية لعدد من الأطفال على المسرح، وعرضاً مريئاً، وقصيدة فصحى، وعرضاً آخر للرحالة علي الأسمري وعدد من المزارعين.

وفي نهاية الحفل قُدم "أوبريت" وطنياً مكوناً من أربع لوحات تمثل الفلكلور الشعبي للمحافظة. ويشتمل المهرجان على ورش عمل زراعية، وفقرات استعراضية، ومسابقات ترفيهية للأطفال والحضور، وندوات حوارية، وأركان فنية، ومساحات متعددة للفن التشكيلي.

وفي أكثر من 60 ركناً، يعرض النحالون والحرفيون والمزارعون إنتاجهم من العسل البلدي والحبوب التي تنتجها مزارع المحافظة، إضافة إلى مشاركة مزارعي "البُن" الذي أعادوا إحياء مزارعهم التقليدية. وفي جنبات المهرجان تتوزع أركان الأسر المنتجة التي تقدم وجبات شعبية تشهد إقبالاً لافتاً.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة تحرص على المشاركة في جميع المواسم السياحية بمنطقة عسير من خلال إقامة مهرجانات العسل والمهرجانات والفعاليات الزراعية المختلفة، وذلك ضمن خططها لدعم المزارعين وتحفيزهم على تسويق منتجاتهم بأفضل الطرق الممكنة.

يذكر أن فرع الوزارة بمنطقة عسير أقام هذا العام العديد من المهرجانات الزراعية مثل مهرجان العنب في الماوين، ومهرجان العسل في النماص، ومهرجان صفري بيشة، ومهرجان العسل بكحلا، إضافة لمهرجان العسل ببحر ابوسكينة ثم مهرجان العسل بالمجاردة، وحالياً مهرجان خيرات محايل عسير، وستختتم المهرجانات بمهرجان العسل برجال ألمع.