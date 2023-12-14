شكرا لمتابعة خبر عن مختص يوضح سبب الانفصال المبكر والطلاق بعد أول شهر من الزواج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور شجاع القحطاني أسباب الانفصال المبكر والطلاق بعد أول شهر من الزواج.

وقال القحطاني:” المعروف أن السنة الأولى هي أصعب سنوات الزواج، حيث يكثر بها الطلاق واذا استطاع الزوجين تجاوز هذه السنة بسلام غالبا تنتهي المشاكل فيما بعد، لأن السنة الأولى في الزواج هي سنة الاستكشاف”.

وأضاف ” في هذه السنة تبان الشخصية الحقيقية للزوجين والتي كانت مختفية في فترة الخطوبة وراء الأقنعة، ثم ينتقلون إلى حياة الواقعية ”

وروى القحطاني قصة زوجة خلعت زوجها 4 مرات، قائلاً :” ذهبت امرأة ورجل للشيخ المطلق ليرجعهم لبعض بعض أن خلعته، حيث أكد الزوج للشيخ أن هذه المرة هي الرابعة وفي كل مرة تخلعه كانت تندم وتكلمه تريد الرغبة في الرجوع إلى أن وصلوا إلى المرة الرابعة ”