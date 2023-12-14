شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: شرب الشاي مع النعناع يدمر خصوبة الرجال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف المختص الدكتور وليد الشعيبي عن أن شرب الشاي بالنعناع يوميًا لمدة شهر يؤثر سلباً بنسبة 20% على هرمون القدرة الجنسية لدى الرجال.

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