تراند اليوم : عمرو أديب يهاجم إعلامي ويصفه ب "الكلب الضال".. ويعلق: محاولة اغتيالي مستمرة منذ 25 عاما

صحيفة الخليج 365: شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوما عنيفا على أحد الإعلاميين، ووصفه ب "أحد الكلاب الضالة"حسب قوله.

وقال أديب: "من أرقامي القياسية كإعلامي والتي لا تحتاج إلى إثبات إني أكثر الأسماء ذكرا في الإعلام بكل أنواعه. ولكن في الآونة الأخيرة أرى اسمى بشكل يومي في برنامج أحد الكلاب الضالة وكأن الدنيا ليس فيها أسماء غيري".

وتابع: "هو أحد أمرين أنه أصبح عنده عقده مركبة من اسمي أو أن سيده يجزل له العطاء كلما نبح بأسمي. لم تعد الحملات الخارجية تلك تعنيني فى شيء أرى أسمي على رأس الفيديو ولا أبذل مجهودا في فتحه أو التعرف على محتواه فمحاولة اغتيالي من نفس الجهة ونفس الممول مستمرة منذ أكثر من 25 سنة".

وأضاف: "أقول أنه رزق عصابات الاغتيال ولكن ألم يحن الوقت ليعرف الممول أنني لن أموت بأمره ولكن بأمر المولى عز وجل. بجد مال كثير صرفوه كان كفيلا بتغيير أشياء كثيرة في مجتمعاتهم. وليدفع الممول ولتنبح الكلاب ولا أضحك وأتعجب كل صباح".