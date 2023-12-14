تراند اليوم : هيئة أمريكية تحذر من ارتباط " حقن البوتوكس " بمرض خطير يتسبب بترهل العضلات والشلل الدائم

صحيفة الخليج 365: دعت هيئة مراقبة المستهلك السلطات الأمريكية إلى مطالبة صنّاع البوتوكس بتضمين تحذيرات بشأن خطر الإصابة بمرض مميت يصيب العضلات.

حالة مميتة

وتحدث الحالة المميتة عندما تنتشر السموم المستخدمة في علاجات البوتوكس خارج مواقع العلاج المقصودة وتتسبب في ترهل العضلات. حسب "الديلي ميل".

ويأتي الطلب بعد أن قامت المجموعة بتحليل 5400 تقرير عن الوفيات والأحداث التي تهدد الحياة والآثار الجانبية الأخرى المتعلقة بالبوتوكس، وعلاجات التجاعيد التجميلية الأخرى، التي تستخدم هذه السموم.

التسمم العلاجي

وقالت المجموعة إن الالتماس "يطلب أن يوضح الصندوق الأسود التحذيري لكل من البوتوكس التجميلي والعلاجي والأدوية ذات الصلة أنها مرتبطة بالتسمم العلاجي المنشأ (Botulism)، والأعراض ذات الصلة، حتى عند استخدامها بالجرعات الموصى بها".

عدوى نادرة

ويعرف Botulism بأنه عدوى نادرة تحدث عندما تهاجم بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم"، أو "كلوستريديوم بوتيركوم"، أو "كلوستريديوم باراتالي"، أعصاب الجسم لأنها تنتج سم البوتولينيوم.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن ذلك يؤدي إلى صعوبة في التنفس، وشلل العضلات، وازدواجية الرؤية، وتدلي الجفون، وتداخل الكلام، وصعوبة تحريك العينين.وإذا تركت دون علاج، فقد تؤدي إلى الشلل الدائم والوفاة.