شكرا لقرائتكم خبر عن معسكرات تدريبية لتأهيل 187 من منسوبي "الداخلية" في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عددًا من المعسكرات التدريبية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لتأهيل 187 من منسوبي وزارة الداخلية في مقر أكاديمية طويق بالرياض.

يأتي ذلك ضمن جهود "سدايا" في بناء قدرات القوى الوطنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأهيلهم لتعزيز عمل القطاعات الأمنية والمدنية التابعة لوزارة الداخلية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف المعسكرات التي تستمر 3 أشهر بمجموع 480 ساعة، إلى تزويد المتدربين بالمعارف التي تسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتخريج كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وذلك في إطار ما تحظى به "سدايا" من دعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة للوصول بالمملكة للريادة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

موضوعات مهمة

وتغطي المعسكرات موضوعات مهمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي مثل: استخراج البيانات وتحليلها، تعلم الآلة، معالجة اللغات الطبيعية، رؤية الحاسوب، التحليل التنبؤي، البيانات الضخمة، الأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، التعريف بعلوم البيانات وأساسيات البرمجة، معالجة البيانات وتحليل البيانات الاستكشافي، تخطيط وتنفيذ مشاريع علوم البيانات.

وتأتي هذه المعسكرات في إطار اهتمام "سدايا" برفع مستوى القدرات الوطنية في الجهات الحكومية بالمجالات التقنية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إذ أخذت على عاتقها منذ إنشائها عام 2019 العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في بناء القدرات الوطنية من المختصين والخبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني لهما.