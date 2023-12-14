شكرا لمتابعة خبر عن باور بانك يتسبب في احتراق سيارة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في واقعة مأساوية ، تسبب انفجار بطارية متنقلة لشحن الهاتف «باور بانك» في نشوب حريق داخل سيارة .

وحذر الشاب الإماراتي صاحب السيارة من ترك «الباور بانك» داخل السيارة ، بعدما احترقت سيارته أثناء تواجده في العمل .

وقال الشاب : الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ، تركت الباور بانك بالسيارة ، وجيت لقيتها اتحرقت” .

وأضاف : ” أتمنى رسالتي توصل لكل الشباب ، ترك الباور بانك داخل السيارة شئ خطير ، الحمد لله لحقوا السيارة وطلبوا المطافي وما في إصابات ” .