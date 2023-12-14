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باور بانك يتسبب في احتراق سيارة..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في واقعة مأساوية ، تسبب انفجار بطارية متنقلة لشحن الهاتف «باور بانك» في نشوب حريق داخل سيارة .

وحذر الشاب الإماراتي صاحب السيارة من ترك «الباور بانك» داخل السيارة ، بعدما احترقت سيارته أثناء تواجده في العمل .

وقال الشاب : الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ، تركت الباور بانك بالسيارة ، وجيت لقيتها اتحرقت” .

وأضاف : ” أتمنى رسالتي توصل لكل الشباب ، ترك الباور بانك داخل السيارة شئ خطير ، الحمد لله لحقوا السيارة وطلبوا المطافي وما في إصابات ” .

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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