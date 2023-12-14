شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز المقبل : الرجل عنده حساسية مفرطة من الإحترام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور عبدالعزيز المقبل عضو هيئة التدريس في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في جامعة القصيم، أن الرجل لديه حساسية مفرطة من الاحترام.

وقال المقبل في مقطع فيديو ظهر من خلاله :” الرجل عنده حساسية مفرطة من الإحترام، ولذلك عنده ضعف ثقة بنفسه ويزعج زوجته ليش ماتحترميني وليش تطولين صوت.”

وأضاف:” أي شئ عنده دائمًا مثل المؤشر يفهمه أنه عدم احترام، وبعض الزوجات صوتهم عالي والرجل لديه حساسية من ذلك.”