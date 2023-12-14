شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مكونات وصفة الحلبة للتسمين خلال اسبوعين فقط والان مع التفاصيل الكاملة

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تعرَّف على وصفة الحلبة لزيادة الوزن بسرعة، حيث تُعتبر الحلبة من النباتات الشائعة في آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي مأكولة وتُستخدم طازجة أو مجففة، وتتميز بطعمها الفريد. لمعرفة التفاصيل، يُرجى متابعة القراءة.

مكونات وصفة الحلبة للتسمين خلال اسبوعين فقط

وصفة الحلبة لزيادة الوزن بسرعة:

شاي الحلبة لزيادة الوزن:

قم بإضافة ملعقة صغيرة من بذور الحلبة إلى لتر من الماء واغليها.

صفي الشاي وتناول كوب واحد على الأقل يوميًا.

تناول الحلبة الخضراء:

يُمكنك تناول الحلبة الخضراء كما هي دون أي إضافات للحصول على وزن مثالي.

زيت الحلبة مع المربى:

يتم إضافة ملعقة ونصف كبيرة من زيت الحلبة إلى نصف كوب من الماء.

بعد ذلك يُشرب المزيج مع ملعقة كبيرة من المربى مرتين يوميًا.

بذور الحلبة مع زيت الزيتون:

في البداية، قم بإضافة عشر غرامات من بذور الحلبة إلى كمية مماثلة من زيت الزيتون.

ثم تناول ربع الكمية المذكورة أربع مرات يوميًا.

زيت الحلبة والخروع للتسمين:

في البداية، قم بخلط زيت الحلبة مع زيت الخروع.

ثم دلك المنطقة المراد تسمينها واتركها لمدة 30 دقيقة قبل الغسيل.

طحن الحلبة مع سكر النبات واللوز:

يُطحن 100 غرام من الحلبة مع سكر النبات و12 حبة لوز.

تُتناول ملعقة يوميًا مرتين.

عصير الموز مع الحلبة:

ضع موزتين مع ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة المطحونة في الخلاط.

يُشرب هذا العصير صباحًا بديلاً للإفطار.

الحلبة والعسل لزيادة الوزن:

يتم غلي كمية مناسبة من الحلبة والعسل والسكر والماء على النار.

تُتناول هذا المزيج يوميًا.

مزيج الحلبة والزعتر والعسل:

في البداية، اخلط الحلبة المطحونة مع الزعتر والعسل والفستق المطحون.

ثم تناول هذا المزيج ملعقتي طعام في الصباح والمساء.

الحلبة المطحونة مع الحليب: