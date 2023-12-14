اليك وضعية النوم المثالية لتجنب ارتفاع ضغط الدم

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت دراسة حديثة عن تأثير وضعية النوم على ارتفاع ضغط الدم. كون النوم يخلص الجسم هرمونات التوتر المعروفة برفع ضغط الدم.

وبينت الدراسة أن أفضل وضع للنوم للفرد المصاب بارتفاع ضغط الدم.هو الاستلقاء على السرير على الجانب الأيسر .كونه يخفف الضغط الزائد على نظام الأوعية الدموية، مما يسمح للدم بإنهاء وضعه. أما إذا كنت تنام على جانبك الأيمن، فقد تتقلص هذه الأوعية، مما يؤدي إلى إبطاء الدورة الدموية.

ويؤدي قلة النوم أو النوم المتقطع إلى ارتفاع ضغط الدم أو يزيده سوءاً. حيث تؤدي نوعية النوم السيئة إلى تفاقمه.

عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم الجيد، ترتفع مستويات الهرمونات لديك، مما يسبب الالتهاب، مما يؤدي في النهاية إلى تقلص الأوعية الدموية وتسبب ارتفاع ضغط الدم.