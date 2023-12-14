شكرا لمتابعة خبر عن هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز تطلق النسخة الثانية من موسم العرمة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن إطلاق النسخة الثانية من ‎موسم العرمة لأنشطة السياحة البيئية في محمية الملك خالد الملكية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الموسم يشمل مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية مثل ركوب الدراجات الهوائية وتأمل النجوم.

ويذكر أن الهيئة خلال العام الماضي 2022م أصدرت 39 رخصة نشاط سياحة بيئية، ومنحت هذا العام 2023م أكثر من 95 رخصة لمشغلي أنشطة السياحة البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية خلال موسمي الشتاء والربيع.