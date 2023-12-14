شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلومات كاملة عن السفينة التي تعرضت لهجوم في باب المندب من الحوثيين سبب اشتعالها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذير أحمر من الأرصاد لسكان 6 مناطق في المملكة وصقيع يضرب الرياض والثلوج تكسو جبال تبوك اليوم الخميس

أفاد مسؤولان دفاعيان أميركيان بأن صاروخًا من نوع “كروز بريا” أُطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون قد أصاب ناقلة تجارية، محدثًا حريقًا وتسبب في أضرار، ولكن لم يتم تسجيل إصابات بشرية.

السفينة التي تعرضت لهجوم في باب المندب

ووقع الهجوم على سفينة النقل “ستريندا” على بعد نحو 60 ميلاً بحريًا شمال مضيق باب المندب، وفقًا لما ذكرت وكالة “رويترز”. كانت المدمرة “ماسون” التابعة للبحرية الأميركية في الموقع لتقديم المساعدة.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن السفينة “ستريندا” أبلغت عن وقوع أضرار أدت إلى اندلاع حريق، إلا أنه لم تحدث خسائر بشرية في هذا الوقت.

وأضاف البيان أن “ستريندا” تعرضت للهجوم أثناء مرورها عبر باب المندب، بواسطة ما يُعتقد أنه تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

يُذكر أن ميليشيا الحوثي تستهدف الشحن الدولي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة بسبب النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس.