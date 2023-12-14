انت الان تتابع الليالي الأطول والأبرد في الشهور العربية.. "الزعاق": جماد الآخر يبدأ اليوم وهذا سبب التسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 5:39 صباحاً

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن الشهر السادس من شهور السنة الهجرية والذي يبدأ اليوم يسمى بشهر جمادى الآخرة؛ لأن الماء كان يتجمد فيه من شدة البرد؛ فالشهور العربية كانت تتواءم مع مسمياتها، ربيع أول وثانٍ؛ دلالة على الربيع، وجماد أول وثانٍ دلالة على البرد، ورمضان من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها. وأضاف الزعاق: خرجت الشهور العربية عن مسمياتها؛ فأصبحت تتطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة. وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس" أن شهريْ جمادى الآخرة ورجب هما أبرد شهور السنة الهجرية لهذا العام، وليالي شهر جماد الحالي هي الأطول. ولفت إلى أن غرة شهر جماد الآخر وشهري جماد الآخر ورجب؛ هما أبرد شهور السنة الهجرية، وإلى أنه بقي على رمضان ثلاثة شهور فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر الليالي الأطول والأبرد في الشهور العربية.. "الزعاق": جماد الآخر يبدأ اليوم وهذا سبب التسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.