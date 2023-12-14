انت الان تتابع بدءًا من يناير.. سفارة المملكة بماليزيا للمواطنين القادمين: طريقتان لـ"بطاقة الوصول الرقمية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 6:16 صباحاً

نوهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى ماليزيا، بأهمية تعبئة المواطنين القادمين إلى ماليزيا لبطاقة الوصول الرقمية بدءًا من أول يناير المقبل، مشيرة إلى طريقتين للتعبئة. وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "بناء على التعليمات الجديدة الصادرة من إدارة الهجرة الماليزية، تأمل السفارة من المواطنين الكرام القادمين إلى ماليزيا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية (MDAC) لمرة واحدة قبل الوصول بثلاثة أيام. وأبأنت أن هذا الإجراء يتم من خلال الرابط: "https://imigresen-online.imi.gov.my"، أو من خلال الباركود؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ (1) يناير 2024م.

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