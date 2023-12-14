التضخم السنوي في المملكة بلغ 1.7% لشهر نوفمبر من العام 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.7% خلال شهر نوفمبر؛ وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2022، أعلى مما كان علية في الشهر السابق، على أساس سنوي حيث سجل 1.6%.

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