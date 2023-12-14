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شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة السعودية 26 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية 26 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد طبية وإيوائية تزن 24 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمرون بها.
مباحثات سعودية إيرانية
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار و حماية المدنيين، كما جرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد المحسن بن خثيلة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.