السعودية | انخفاض في درجات الحرارة في مناطق عدة من المملكة الأيام القادمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن تميل درجات الحرارة للانخفاض في غالبية مناطق المملكة السعودية الأيام القادمة؛ وذلك نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًّا مندفعة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

ويتوقع -بمشيئة الله- أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الخميس في مناطق: (حائل، والقصيم، والشرقية، والرياض) وتتراوح الصغرى فجرًا بحدود (5- 12) درجة مئوية في غالبية الخليج 365 مع أجواء باردة؛ في حين تكون الأجواء باردة نسبيًّا نهارًا في الخليج 365 الشمالية وصولًا لمنطقة حائل ولطيفًا في باقي الخليج 365.