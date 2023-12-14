السعودية | الليالي الأطول والأبرد في الشهور العربية.. “الزعاق”: جماد الآخر يبدأ اليوم وهذا سبب التسمية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الليالي الأطول والأبرد في الشهور العربية.. “الزعاق”: جماد الآخر يبدأ اليوم وهذا سبب التسمية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن الشهر السادس من شهور السنة الهجرية والذي يبدأ اليوم يسمى بشهر جمادى الآخرة؛ لأن الماء كان يتجمد فيه من شدة البرد؛ فالشهور العربية كانت تتواءم مع مسمياتها، ربيع أول وثانٍ؛ دلالة على الربيع، وجماد أول وثانٍ دلالة على البرد، ورمضان من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.
وأضاف الزعاق: خرجت الشهور العربية عن مسمياتها؛ فأصبحت تتطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة.
وأكمل في فيديو على حسابه في “إكس” أن شهريْ جمادى الآخرة ورجب هما أبرد شهور السنة الهجرية لهذا العام، وليالي شهر جماد الحالي هي الأطول.
ولفت إلى أن غرة شهر جماد الآخر وشهري جماد الآخر ورجب؛ هما أبرد شهور السنة الهجرية، وإلى أنه بقي على رمضان ثلاثة شهور فقط.