شكرا لمتابعة خبر عن مقيمة فرنسية توضح كيف تعلمت اللهجة السعودية بطلاقة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت مقيمة فرنسية في مقطع فيديو وهي تتحدث باللهجة السعودية بطلاقة وتوضح كيف تعلمت اللهجة.

وقالت الفرنسية في مقطع فيديو نشرته أحد مشاهير السناي شات وهي تسألها كيف تعلمت اللهجة السعودية :” تعلمت عربي من طاش ماطاش.”

لترد الأخيرة عليها قائلة :” تتحدث باللهجة أحسن مني ومنكم وهي فرنسية .”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين رأوا أن ملامحها ملامح عربية أصيلة .