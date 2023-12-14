شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق البرنامج الوطني للتشجير بمركز العمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق رئيس مركز العمار فهد بن جبرين ، أمس ، “البرنامج الوطني للتشجير” بالمركز عبر زراعة 3000 شتلة.

ويأتي ذلك بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المذنب، وبلدية مركز العمار، وجمعية أغصان البيئة ، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات ذات العلاقة.

واطلع الجميع على خطة استزراع عدد من المواقع والمباني، وتحقيق مستهدفات “البرنامج الوطني للتشجير” ، وحملة “أرض القصيم خضراء” ، المتوائمة مع مبادرة “السعودية الخضراء” ، من خلال التوسع ونشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع.

يُذكر أن فرع الوزارة أسهم في الوصول إلى زراعة 2,199,388 شجرة وذلك ضمن مبادرة “ارض القصيم خضراء” ، منذ انطلاق مراحلها 11 الماضية بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.