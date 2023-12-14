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كيفية اكتشاف إصابة طفلك بديدان المعدة وعملية التخلص منها تتضمن استخدام دواء للقضاء على هذه الديدان في الأمعاء، بهدف التخلص من الإصابة وضمان الراحة للطفل. يمكن إزالة الديدان بشكل فعّال من الأمعاء من خلال تنظيم العلاج بانتظام. وإذا لم يتم التخلص من الديدان، يمكن أن تتكاثر وتؤثر على نمو الطفل، مما قد يؤثر على تحصيله العلمي.

اعراض تؤكد أن طفلك مصاب بديدان في المعدة

العلامات الشائعة لإصابة الأطفال بديدان المعدة تشمل الحكة في فتحة الشرج وعدم النوم المنتظم، وتظهر الحكة بشكل أكثر سوءًا ليلاً. يمكن أن تؤدي عدوى الديدان أيضًا إلى الإفرازات المهبلية للفتيات، وقد تكون الديدان مرئية في فتحة الشرج أو داخل المرحاض بعد الذهاب للحمام.

في حال كان الطفل أقل من سنتين، يمكن أن تظهر أعراض إصابته بديدان المعدة بشكل أكبر نسبيًا. يمكن أن تكون الأعراض متنوعة وتشمل وجود ديدان في حركة الأمعاء أو خروجها من الأنف أو الفم، وآلام في المعدة والسعال وفقدان الشهية والحمى.

لتجنب الإصابة بديدان المعدة، يجب غسل ملابس النوم وأغطية السرير والمناشف وألعاب الطفل بانتظام. كما يُنصح بشفط جميع أنحاء المنزل والانتباه خاصةً للأماكن التي يلعب فيها الطفل. يجب أيضًا تنظيف الحمام واستخدام الماء الساخن لغسل جميع الأسطح بشكل متكرر والتخلص من القماش بعد الاستخدام.

للحفاظ على نظافة الأطفال، يجب تعليمهم غسل اليدين بانتظام وتحت الأظافر، وتجنب قضم الأظافر ومص الأصابع. يُنصح بتخزين فرشاة الأسنان في مكان مغلق وشطفها جيدًا قبل الاستخدام.