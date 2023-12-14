انت الان تتابع لا تهز طفلك الرضيع عند صراخه.. "القصيم الصحي" يحذّر: قد تقوده للوفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر تجمع القصيم الصحي، من هز الطفل الرضيع عنـدما لا يتوقف عن الصـراخ؛ مشيرًا إلى تداعيات مِثل هذا الفعل التي قد تصل للوفاة.

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس": "يعاني الأطفال من ضعف شديد في عضلات الرقبة مما يجعلهم غير قادرين بعدُ على دعم رؤوسهم، إذا قمت بهز طفلك، فقد تُلحق الضرر بدماغه أو حتى تتسبب في وفاته".

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