انت الان تتابع منذ انطلاقها قبل 5 أعوام.. أكثر من 2 مليون زيارة لمدونات ديوان المظالم القضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 8:20 صباحاً

أعلن ديوان المظالم، أن عدد زيارات المدونات القضائية على بوابته الرقمية، بلغت 2.006.100 زيارة منذ إطلاقها قبل قرابة الخمسة أعوام. وأوضح الديوان في تقريره الذي أعده مكتب الشؤون الفنية، أن عدد عمليات استخدام محرك البحث من زوار المدونات قد بلغ 297.224 عملية. ويتيح ديوان المظالم مدوناته القضائية عبر بوابته الرقمية، إضافة إلى النسخ الورقية التي يُصدرها، بما يزيد على 12.000 حكم في 21 مدونة منشورة بشكل رقمي وورقي، والتي تتضمن مجموعة من أحكام مَحاكم القضاء الإداري ومبادئ المحكمة الإدارية العليا. ويولي الديوان -ممثلًا في مكتب الشؤون الفنية- الاهتمام اللازم بتصنيف وتدوين مبادئه القضائية وأحكامه وطباعتها ونشرها، وفق ما تضمنه نظام الديوان، وتحقيقًا لأحد أهدافه الاستراتيجية بنشر المعرفة القانونية، وجوانب القضاء الإداري ومساعدة أصحاب الاختصاص.

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