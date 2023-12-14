انت الان تتابع 12 هدفاً.. "البريكان" يتصدر قائمة أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة بالأهداف هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 8:36 صباحاً

أعلن الحساب الرسمى لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين قائمة أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة للأهداف بالدوري السعودي خلال هذا الموسم. وتصدر القائمة فراس البريكان لاعب الأهلي الذي نجح بالمساهمة في تسجيل 12 هدفاً، بمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم. واحتل المركز الثاني سالم الدوسري لاعب الهلال، الذي نجح في المساهمة في تسجيل 10 أهداف، بينما جاء ثالثاً صالح آل عباس لاعب نادي الرياض، الذي أسهم في تسجيل 8 أهداف. ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي النصر ثانياً برصيد 37 نقطة، في حين يقع الأهلي بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة، ويأتي الاتحاد رابعاً برصيد 28 نقطة.

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