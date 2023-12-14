تراند اليوم : "منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بإسرائيل ونحترم التزاماتها"…عضو بارز في حماس يلمح لإمكانية الاعتراف بدولة إسرائيل

صحيفة الخليج 365: وثقت مقابلة مع مسؤول رفيع في حماس تلميحه لإمكانية اعتراف الحركة بإسرائيل، ولأن تصبح حماس جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة نحو إنهاء الانقسامات بين الفصائل الفلسطينية.

وقال موسى أبو مرزوق، في مقابلة أجراها، الاثنين الماضي، مع موقع "المونيتور": "عليكم اتباع الموقف الرسمي.. الموقف الرسمي هو أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل".

وأضاف أبو مرزوق، وهو عضو في المكتب السياسي لحركة حماس: "نسعى لأن نكون جزءًا من منظمة التحرير ونحترم التزاماتها"، مضيفاً أن "حماس لا تزال تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".

وشدد أبو مرزوق قائلاً: "لا يجب أن يحصل الإسرائيليون على حقوقهم على حساب الآخرين"، كما أكد أن "الانتخابات هي التي ستحدد من يدير قطاع غزة".