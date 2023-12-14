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تراند اليوم : الكشف عن 6 مشروبات تساعد في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" في الجسم

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صحيفة الخليج 365: كشف موقع WIO News عن 6 مشروبات تساعد بفاعلية في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" حال تم تناولها على معدة فارغة، ومنها:

1- عصير الطماطم

إن عصير الطماطم مليء بالألياف والنياسين والليكوبين، ويلعب دورًا حيويًا في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم.

2- ماء بالعسل والثوم

إن مزج عجينة من ثلاثة فصوص من الثوم مع ملعقة من العسل في كوب من الماء الفاتر وتناولها على الريق في الصباح يخفف من مشكلة ارتفاع الكوليسترول.

3- حليب الكركم

يساعد تناول خليط من مسحوق الكركم والحليب الدافئ، على معدة فارغة في الصباح، في الحفاظ على مستويات الكوليسترول المثلى، ويسهم في خفض الكوليسترول "الضار" على وجه الخصوص.

4- الشاي الأخضر

يمكن من خلال إدراج الشاي الأخضر في الروتين الغذائي اليومي أن يساعد في تحقيق هدفين هما التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم ويعزز فقدان الوزن، لأنه غني بمضادات الأكسدة والالتهاب.

5- عصير الزنجبيل والليمون

إن تناول كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون وملعقة من عصير الزنجبيل على الريق يمكن أن ينظم مستويات الكوليسترول في الجسم. تساهم خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة وللالتهابات في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

6- عصير أملا

إن عصير أملا معروف بوفرة فيتامين C ومضادات الأكسدة، بما يشمل الفلافنويد. يساعد تناول عصير أملا على معدة فارغة في الصباح في خفض نسبة الكوليسترول بالإضافة إلى ميزة تعزيز صحة القلب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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