تراند اليوم : تنبيه هام من سفارة المملكة في ماليزيا للمواطنين القادمين إلى كوالالمبور

صحيفة الخليج 365: دعت سفارة المملكة لدى ماليزيا، المواطنين القادمين إلى ماليزيا لتعبئة بطاقة الوصول الرقمية بدءًا من أول يناير المقبل، كاشفة عن طريقتين للتعبئة.

بطاقة الوصول

وأضافت السفارة، عبر حسابها على منصة "إكس": "بناء على التعليمات الجديدة الصادرة من إدارة الهجرة الماليزية، تأمل السفارة من المواطنين الكرام القادمين إلى ماليزيا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية (MDAC) لمرة واحدة قبل الوصول بثلاثة أيام".

الباركود

وتابعت أن هذا الإجراء يتم من خلال الرابط: "https://imigresen-online.imi.gov.my"، أو من خلال الباركود؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ (1) يناير 2024م.