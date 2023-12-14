شكرا لقرائتكم خبر عن عبور قوافل إغاثية سعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة خلال منفذ رفح إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت أمس الأربعاء، قوافل إغاثية سعودية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة، تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.