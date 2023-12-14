السعودية | عبور قوافل إغاثية سعودية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

عبرت أمس قوافل إغاثية سعودية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.