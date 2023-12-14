شكرا لمتابعة خبر عن عبور قوافل إغاثية سعودية جديدة منفذ رفح إلى غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت أمس قوافل إغاثية سعودية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة.

وتحمل القوافل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.