شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الباحة تزيل مخلفات وأضرار الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت فرق وآليات أمانة منطقة الباحة، أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس؛ حيث جرى تشكيل عدد من الفرق والعمال ودعمها بعدد من الآليات.

وأفادت الأمانة أنها استعدت مُبكرًا لمواجهة موسم الأمطار لتلافي ما قد يحدث من أضرار في مختلف المواقع، مبينةً أن مركز طوارئ الأمانة يتلقى البلاغات على الرقم 940، مشيرًة إلى أنه تمت مباشرة البلاغات ومعالجتها لتجنب إغلاق الطرق.

وأكدت جاهزية الفرق واستعداداتها للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، لافتةً الانتباه إلى أن الفرق المخصصة في صيانة ونظافة شبكات تصريف السيول والعبَّارات والقنوات تقوم بأعمال الصيانة الدورية لضمان كفاءتها خلال فترة هطول الأمطار.