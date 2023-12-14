انت الان تتابع الجسر الجوي السعودي لدعم غزة.. وصول الطائرة الـ 26 إلى مطار العريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 9:21 صباحاً

وصلت إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26، والتي يُسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتحمل على متنها 24 طنًا من المواد الإغاثية لدعم متضرري غزة. وغادرت صباح اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، وتحمل 24 طنًا من المواد الإغاثية؛ تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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