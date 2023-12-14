انت الان تتابع "الخريف" يشهد اتفاقية بين مركز التنمية الصناعية و"إل إس" الكورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 9:34 صباحاً

شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس كورب الكورية؛ بهدف بحث الفرص الاستثمارية في قطاع الآلات والمعدات في المملكة العربية السعودية. ووقّع الاتفاقيةَ نائبُ الرئيس لقطاع الآلات والمعدات المهندس عبدالله بن محمد الشبانات؛ فيما مثّل الجانب الكوري لشركة إل إس نائبُ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي روهيون ميونغ. وأوضح المهندس عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذا التوقيع يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة لقطاع الآلات والمعدات؛ حيث يتعاون المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس لتحقيق المستهدفات المشتركة كتعزيز النمو في مجال أتمتة المصانع المحلية وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال العمل على دعم الصناعة والتنمية المستدامة. يُذكر أن إل إس كورب شركة كورية متخصصة في قطاع الآلات والمعدات والمواد والأتمتة والطاقة ونقل الطاقة الكهربائية، ومقرها الرئيسي في سيول- كوريا. كما أنها تحتل حاليًا المرتبة الـ14 بين أكبر الشركات في كوريا، وهي رائدة في عدد من المجالات مثل الطاقة ونقل الطاقة والمعادن.

كانت هذه تفاصيل خبر "الخريف" يشهد اتفاقية بين مركز التنمية الصناعية و"إل إس" الكورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.