الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 1/ 6/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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