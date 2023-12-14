شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في كوالالمبور: تعبئة بطاقة الوصول الرقمية شرط لدخول ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّهت السفارة السعودية في كوالالمبور، المواطنين المتوجهين لماليزيا، إلى ضرورة تعبئة بطاقة الوصول الرقمية «MDAC» لمرة واحدة قبل الوصول بثلاثة أيام.

وأكدت السفارة أن هذا الإجراء جاء بناء على التعليمات الجديدة الصادرة من إدارة الهجرة الماليزية، موضحة أن تعبئة بطاقة الوصول الرقمية تتم من خلال الرابط التالي https://imigresen-online.imi.gov.my/mdac/main، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2024.

وأوضحت السفارة أن بطاقة الوصول الرقمية هي وثيقة إلكترونية تتضمن معلومات عن بيانات المسافر وتفاصيل رحلته، وتساعد في تسهيل إجراءات الدخول إلى ماليزيا.

ودعت السفارة المواطنين إلى الالتزام بتعبئة بطاقة الوصول الرقمية قبل السفر إلى ماليزيا، وذلك لضمان سرعة وسهولة إجراءات الدخول.