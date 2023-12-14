شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة العامة بالمنطقة الشرقية يقوم بجولة تفتيشية على سجن الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفق توجيهات النائب العام الشيخ: سعود بن عبدالله المعجب، قام فضيلة رئيس النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، بجولة تفتيشية على سجن مدينة الدمام؛ للتحقق من مدى تطبيق الأنظمة العدلية التي تكفل حقوق النزلاء، وتراعي مصالحهم.

واطّلع فضيلته على الأجنحة والأقسام المختلفة في السجن بما في ذلك مناطق التجمع، وتم التحقق من شروط البيئة السليمة في السجن ومدى توفر الرعاية الصحية والنظافة العامة والتغذية السليمة للنزلاء، واستمع إلى شكاواهم ووجه بمعالجتها فوراً وفق النظام.

وأكد فضيلته على حماية حقوق النزلاء وضمان سلامتهم والأماكن التي يتواجدون فيها، وضرورة إنهاء كافة إجراءات قضاياهم وفق النظام.

كما أشاد فضيلته بجهود وتعاون الجهات الأمنية في المتابعة المستمرة والتدابير الرقابية لتعزيز العدالة وتحسين النظام وتوفير كافة الضمانات المقررة للنزلاء.​