شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "العربية لغة الشعر والفنون" تعليم الشرقية تحتفي باليوم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في وضع لمساتها الأخيرة للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية في 5/6/1445هـ والذي يأتي تحت شعار "العربية لغة الشعر والفنون".

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، على ترجمة وزارة التعليم للاهتمام والدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة "وفقها الله"، للغة العربية من خلال سعي الوزارة في تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات والمشاريع الاستراتيجية المستديمة والداعمة، وذلك تعزيزًا لمكانتها الراسخة بين جميع لغات العالم، وإبراز دورها التاريخي والمحوري في مد جسور التواصل الحضاري بين الشعوب

كما تهدف الوزارة إلى نقل المعرفة والعلوم والآداب وتبادلها في مختلف المجالات، فاللغة العربية هي لغة القرآن الخالدة، ومرآة للشعوب العربية التي تعكس ثقافتهم وأصالتهم، وأداة للعلم والوعي، وثراء للوجدان والعقل، وركيزة أساسية في تحقيق التنمية الإنسانية، حيثُ كانت ولا زالت مصدراً فاعلاً في الإنتاج الثقافي والمعرفي والعلمي.

حزمة من الأنشطة

أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى حزمة من الأنشطة والبرامج التي ستشهدها احتفالية الإدارة والمدارس يأتي في مقدمتها: عروض مسرحية، وبرنامج بالشعر نتواصل، وصولاً لمسابقة جماليات الحرف العربي، الرسم والتلوين حروفيات، كذلك برنامج ساعة قراءة في الشعر الفصيح، التشكيل والتركيب مجسماتي الجميلة، قراءات في الشعر العربي، معرض فني للطلبة، أحفورتي الصغيرة لتنظيم معارض مصاحبة تتضمن عدة أجنحة لمدارس المنطقة تضم ركن القرآن الكريم، وركن للخط العربي، إضافة لركن الخطابة والالقاء ، كذلك ركن تحدي الإعراب، وصولاً لركن بحور الشعر.

كما ولفت المتحدث الرسمي، إلى وضع خطة إعلامية تتواكب وإبراز المناسبة وتعزيز حضورها من خلال حزمة من المنتجات الإعلامية (بوست أنفو موشن ،فيديو، تقرير تغريدات مصورة) فضلاً عن التغطيات الإعلامية للبرامج والفعاليات المنفذة بهذه المناسبة.