شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال فص بالمنظار ينهي معاناة مريض من تشظي رئوي نادر ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي من قسم جراحة مناظير الصدر في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أحد مكونات تجمع القصيم الصحي باستئصال فص رئوي مصاب من جراء تغير خلقي بالرئة لمريض يبلغ من العمر 34 عاما، وذلك عبر تدخل جراحي بالمنظار.

وفي التفاصيل أوضح التجمع أن المريض راجع المستشفى وهو يعاني من سعال وإحساس بالانزعاج في الصدر مع وجود التهابات متكررة، وبعد المعاينة من قبل الأطباء وعمل الفحوصات المخبرية اللازمة والاستقصاء بالأشعة تبين وجود تشظي رئوي في الرئة اليسرى.

وأشار التجمع إلى أنه بعد دراسة الحالة من قبل الفريق الطبي تقرر إجراء تدخل علاجي باستخدام المنظار وعمل جراحة دقيقة جدا وتعتبر من الحالات النادرة كونها في الرئة اليسرى، لافتًا إلى أن التشظي الرئوي عبارة عن نسيج رئوي غير مكتمل النمو لا يوجد لديها قصبة هوائية ويكون لديها شريان دموي مستقل قادم من الشريان الأورطي (الأبهر الصدري).

وأكد التجمع أن العملية تمت بنجاح وتم خروج المريض من غرفة العمليات دون تركيب أنبوب ولله الحمد، وغادر المستشفى مصحوبا بالصحة والعافية.

جدير بالذكر أن عدد حالات التدخل الطبي بالمناظير لقسم جراحة الصدر في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال الربع الثاني من عام 2023م بلغ أكثر من 28 حالة، كما أجرى المستشفى أكثر من 8650 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م