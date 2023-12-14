السعودية | البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” تطلق تطبيقها الجديد بـ 14 خدمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة عن إطلاق “تطبيق هاوي” بحزمة خدمات مطورة وجديدة مُقدمة للهواة من مواطنين ومقيمين في كافة مدن ومحافظات المملكة، ضمن حملة (عندك هواية.. عندنا تطبيق) بدءاً من اليوم, من أجل تسهيل وتمكين ممارستهم لهواياتهم؛ التي تعبّر عنهم بمختلف شرائحهم العمرية، للنهوض بقطاع الهوايات في المملكة، وتوفير كافة السبل الممكنة لبناء مجتمع حيوي ومبادر وفعّال تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وقال مدير عام قطاع تنمية الهوايات في مركز برنامج جودة الحياة طارق بن عدنان الغرابي : “يسعدنا أن نعلن عن إطلاق التطبيق الجديد لـ “هاوي” الذي يتضمن مجموعة من الخدمات الجديدة بهدف تسهيل وتحسين تجربة المستخدم، لخلق بيئة ممتعة ومحفزة لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في المملكة لاستكشاف وتطوير هواياتهم، لتستكمل بذلك مسيرة العمل لتنمية وتفعيل قطاع الهوايات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات جودة الحياة”.

وأضاف الغرابي: يتيح تطبيق “هاوي” في نسخته الجديدة 14 خدمة ، تشمل (تجارب هاوي، انضم لنادٍ، أسس نادياً، شارك مع هاوٍ، فعاليات، التسويق لناديك، الدورات التدريبية، مرافق، مساحات، أدوات، مسابقات النادي، الشراكات والرعايات، خطابات وموافقات، خدمات تطوع، مالية ناديك)، تمنح المستخدمين تجربة أفضل لاستكشاف وتطوير الهوايات بطريقة تفاعلية وتعليمية مع إمكانية تخصيص التجربة الشخصية لكل هاوٍ؛ وفقًا لمجالات هوايته، حيث يمكن للهواة تتبع الفعاليات والأحداث ذات الصلة بالهوايات، مما يساعد الهواة على البقاء على اطلاع دائم بالفعاليات والفرص التي تهمهم.

ويقدّم جناح “هاوي” المقام في بوليفارد رياض سيتي على مدى 3 أيام (الخميس – الجمعة – السبت) للجمهور فرصة استكشاف تطبيق “هاوي” الجديد وفهم مزاياه وخدماته، إلى جانب المشاركة في مجموعة من التجارب التفاعلية والحيّة في عدة هوايات.

يذكر أن “هاوي” هي الكيان التنظيمي لإنشاء وتسجيل أندية الهواة وممارسة الهوايات في المملكة العربية السعودية، وتشمل المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم العمرية، وتأسست من قبل 12 جهة حكومية؛ بهدف دعم وتطوير قطاع الهوايات في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030.